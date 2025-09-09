CATANIA – Una delegazione della Commissione parlamentare antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, si recherà venerdì 12 settembre a Catania.
Lo fanno sapere dalla stessa Commissione, sottolineando che “il programma della missione – che si svolgerà a Palazzo degli Elefanti, piazza Duomo 1 con inizio alle ore 10,30 – prevede le audizioni del sindaco di Catania, Enrico Trantino, del prefetto Pietro Signoriello, del questore Giuseppe Bellassai, del comandante provinciale dei Carabinieri, generale Salvatore Altavilla, del comandante provinciale della Guardia di finanza, generale Marco Filipponi, e del capocentro Dia, Felice Puzzo”.
La missione “si concluderà nel pomeriggio con l’audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Francesco Curcio”.
Alle 16,30 è previsto “un incontro con la stampa e gli organi di informazione, che si terra’ presso la Sala della Giunta di Palazzo degli Elefanti, sede del Comune di Catania“.