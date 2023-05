Commissione Antimafia, FdI vota Colsimo: l’opposizione lascia i lavori

Il 16 maggio associazioni di familiari di vittime di terrorismo avevano chiesto non venisse eletta

3' DI LETTURA

A otto mesi dall’inizio della legislatura, la commissione parlamentare Antimafia si è riunita per la prima volta e nel giorno della strage di Capaci ha eletto come presidente Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia.

Proprio la deputata Colosimo il 16 maggio era finita al centro di diverse critiche, perché numerose associazioni di famiglie di vittime della mafia e del terrorismo avevano scritto una lettera aperta chiedendo che la maggioranza non sostenesse Colosimo, vicina al “terrorista dell’eversione di destra Luigi Ciavardini”, condannato anche per la strage della stazione di Bologna.

Al momento del voto, numerosi parlamentari hanno abbandonato la sala: Movimento 5 stelle, Partito democratico e Alleanza Verdi-Sinistra, come avevano annunciato, non hanno preso parte al voto per protesta. Il Terzo polo, invece, è rimasto ma ha votato Dafne Musolino.

Sono stati eletti segretari dell’Antimafia Antonio Iannone (FdI) e Anthony Barbagallo (Pd). Quattro le schede bianche. Il primo è stato scelto con 30 preferenze. Il secondo con 13

“Le divisioni nelle istituzioni fanno il bene delle mafie e il male del Paese. Ne vale la pena presidente Meloni?”, ha scritto il deputato dem Silvio Lai. “L’insediamento della commissione antimafia nel giorno in cui cade la 31 ricorrenza dell’assassinio per mano mafiosa di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro sarebbe dovuta essere nella scia di un impegno univoco e riconosciuto da tutti, senza divisioni. Così invece non è”, ha concluso Lai.

Walter Verini, capogruppo del Pd nella commissione, ha condannato la decisione: “Far partire così la commissione Antimafia, tra l’altro in questo giorno, è veramente un modo per non capire cosa significa questo organismo se fatto davvero funzionare”.

Sono arrivate invece le congratulazioni dal capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti: “È un risultato di cui siamo orgogliosi: ancora una volta Fratelli d’Italia indica una donna a ricoprire un incarico non solo prestigioso, ma che richiede grande impegno e responsabilità. Il recente arresto di Matteo Messina Denaro conferma il serrato ed instancabile lavoro svolto, nel corso degli anni, dai tanti uomini e donne delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata. Una lotta che è anche patrimonio di quella politica alla luce del sole di cui Chiara Colosimo è protagonista”.

“L’insediamento della commissione parlamentare Antimafia nella giornata del 23 maggio rappresenta un grande segnale di speranza e al tempo stesso di riscatto dopo gli anni bui delle stragi. Personalmente sono onorato di farne parte, appartenendo a quella generazione di palermitani che ha impresso nella memoria il boato di quelle esplosioni. Sono convinto che, al di là degli innegabili successi ottenuti negli ultimi anni dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, il lavoro da fare sia ancora tanto per contrastare la presa che tutte le mafie, ancora oggi hanno nella nostra società. Avviare le attività della commissione Antimafia in questa giornata è un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire per ribadire, ancora una volta, a gran voce, NO alla mafia. A quella mafia che per troppi anni ha infangato il lavoro di tutti coloro, magistrati e uomini della scorta, che si sono battuti dentro e fuori le aule di giustizia e che hanno pagato con la vita il loro impegno. A tutti loro oggi va il nostro pensiero e il nostro ringraziamento. A Chiara Colosimo, neo eletta Presidente della commissione Antimafia, i miei più sinceri auguri e congratulazioni di buon lavoro. Sono certo che, al di là delle polemiche ingenerose odierne, insieme a tutto l’ufficio di Presidenza, che è stato votato oggi, saprà condurre con autorevolezza e impegno appassionato, le attività della commissione”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli di Italia Raoul Russo, insediatosi questa mattina in commissione parlamentare Antimafia.