Comune di Catania, da 24 a 36 ore di contratto per 170 dipendenti

Il provvedimento interessa 170 ex Puc già stabilizzati nel 2019.

Catania – L’amministrazione Comunale di Catania, entro dicembre, previo parere dell’organo ministeriale Cosfel, aumenterà da 24 a 36 ore a settimana l’impiego orario dei 170 lavoratori ex Puc già stabilizzati dal 1 gennaio 2019. Lo ha annunciato il commissario straordinario Federico Portoghese incontrando le organizzazioni sindacali del pubblico impiego di Cgil, Cisl, Uil e Csa.

“Ho inviato uno specifico indirizzo agli uffici comunali competenti – ha spiegato il commissario Portoghese – perché si completasse il percorso avviato nel 2019 del loro inserimento in pianta stabile come dipendenti comunali. Dipendenti che, dopo avere finito un lunghissimo precariato, da dicembre, se il ministero non porrà ostacoli, lavoreranno nel Comune a tempo pieno”. (