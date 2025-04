Comune di Palermo, elezioni Rsu: Csa-Cisal il primo sindacato

Scaglione è risultato il più votato

“Il Csa-Cisal si conferma anche questa volta il primo sindacato al Comune di Palermo: i risultati delle votazioni per la Rsu sono inequivocabili. Il Csa-Cisal ottiene 22 seggi su 51 e Nicolò Scaglione risulta di gran lunga il più votato in assoluto”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal commentando i risultati delle elezioni per la Rsu, Rappresentanza sindacale unitaria, del Comune di Palermo, che si sono tenute dal 14 al 16 aprile come in tutte le Pubbliche amministrazioni d’Italia.

“Le lavoratrici e i lavoratori hanno voluto premiare chi in questi anni ha mantenuto fede agli impegni, evitando false promesse e vuoti proclami – continua Badagliacca -. Il Csa-Cisal ha ottenuto oltre 1.600 preferenze su 3.746 voti sfiorando da solo il 50%, più del doppio della seconda lista, con Nicolò Scaglione che ha superato i 350 voti personali. Un risultato straordinario che consideriamo un riconoscimento per il lavoro svolto e che ci incoraggia a proseguire nelle nostre battaglie a tutela dei dipendenti”.

“Voglio ringraziare le colleghe e i colleghi del Comune di Palermo – dice Scaglione – che hanno sancito, col proprio voto, chi è veramente rappresentativo nella quinta città d’Italia. Il dato elettorale è inequivocabile, auguri di buon lavoro a tutti gli eletti del Csa-Cisal che si impegneranno sin da subito su tutte le vertenze ancora aperte”.

In provincia

I risultati delle elezioni Rsu negli enti locali dell’area metropolitana di Palermo confermano che il Csa-Cisal è un sindacato forte, radicato e in costante crescita in tutti i comuni, dai più piccoli ai più grandi. L’elezione di decine di candidati nelle Rappresentanze sindacali unitarie ci incoraggia a impegnarci ancora di più, un sentito ringraziamento a chi ci ha votati, alle nostre candidate e ai nostri candidati e a chi ha consentito il regolare svolgimento delle elezioni”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Cannella del Csa-Cisal commentando i risultati delle elezioni per la Rsu che si sono tenute dal 14 al 16 aprile come in tutte le Pubbliche amministrazioni d’Italia.

“Il Csa-Cisal risulta il primo sindacato allo Iacp di Palermo – continuano Badagliacca e Cannella – e in tantissimi comuni, tra cui Partinico, Caccamo, Trabia, Trappeto, Ciminna, Balestrate, Cinisi, Santa Cristina Gela, Torretta, Santa Flavia, Blufi, Giardinello, Godrano, Valledolmo, Camporeale, Giuliana e Gratteri con percentuali elevatissime. Ottimi risultati anche a Cefalù, Monreale, Bagheria, San Giuseppe Jato, Contessa Entellina, Carini, Termini Imerese, Piana degli Albanesi, Misilmeri, Cefalà Diana, Borgetto, Prizzi e Altavilla Milicia”.