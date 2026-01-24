Comune di Ragusa, stato d’agitazioni dei lavoratori delle pulizie

La gestione della società subentrata non convince i sindacati

RAGUSA – Fisascat Cisl Ragusa Siracusa e Cisal Terziario hanno proclamato lo stato di agitazione del personale impiegato nei servizi di pulizia degli immobili del Comune di Ragusa, a seguito del subentro della società Bsf srl nell’appalto a partire dal 19 gennaio.

“Nonostante i tentativi di dialogo intrapresi, la società ha proceduto unilateralmente alla riorganizzazione del lavoro, riducendo e frammentando l’orario dei dipendenti, assegnando loro sedi non definite, senza alcun confronto con le rappresentanze sindacali e senza alcuna attenzione alle condizioni dei lavoratori più fragili o appartenenti a categorie protette. Tale gestione ha già provocato disagi organizzativi e rischia di compromettere la qualità del servizio”, dicono i sindacati.