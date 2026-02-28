Tra gennaio e febbraio rilasciate 18.385 Cie

PALERMO – A partire da venerdì 6 marzo 2026 apriranno 9 postazioni su 12 dedicate al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Anche in orario pomeridiano con accesso diretto senza prenotazione. Per rispondere in modo ancora più efficace al forte aumento delle richieste registrato negli ultimi mesi.

L’amministrazione comunale, di fronte all’esponenziale incremento delle domande di rilascio della CIE, ha già messo in campo una serie di azioni concrete. Oltre agli ordinari orari di apertura mattutini e al mercoledì pomeriggio, è stato richiesto al Ministero dell’Interno un ulteriore numero di postazioni per l’emissione delle carte. Ed è stato attivato il ricevimento del pubblico anche nei pomeriggi di martedì, con turno fisico senza prenotazione, così da garantire anche la gestione delle richieste urgenti.

Nonostante ciò, il numero di cittadini che non hanno ancora sostituito la vecchia carta d’identità cartacea con la CIE – in vigore dal 2019 – ha determinato un ulteriore potenziamento del servizio. Nei soli mesi di gennaio e febbraio 2026 sono state rilasciate in totale 18.386 Cie. Con 4.064 carte in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A conferma dello sforzo organizzativo sostenuto dagli uffici.

Dal 6 marzo, dunque, osserveranno aperture pomeridiane (martedì, mercoledì e venerdì) le postazioni di Piazza Marina, Brancaccio, Capinere/Via La Colla, Mezzomorreale, Boccadifalco, Tricomi, Noce Malaspina, Resuttana, Pallavicino.

Resteranno aperte nei pomeriggi di martedì e mercoledì le postazioni di Viale Lazio, Borgo Nuovo e Montepellegrino. L’amministrazione ricorda che la carta d’identità cartacea cesserà di essere valida il prossimo 3 agosto. Tuttavia, è importante evitare corse al rinnovo.

Nessuna fretta per chi ha altri documenti validi

Sono equipollenti alla carta d’identità, ai fini del riconoscimento personale, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione. E ancora: il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici e le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Purché munite di fotografia e timbro o altra segnatura equivalente.

Ciò significa che i cittadini in possesso di uno di questi documenti validi – e in particolare di un passaporto in corso di validità – non hanno necessità di affrettarsi al rinnovo della CIE esclusivamente per finalità di identificazione. Per l’espatrio resta necessario il possesso della nuova Carta d’Identità Elettronica o del passaporto valido.