Comune di Randazzo, Cisl FP Catania incontra il Commissario Isabella Giusto

Il colloquio con il sindacato della Funzione pubblica

RANDAZZO (CATANIA) – Problemi legati al personale, sicurezza dei luoghi di lavoro, precarietà, progressioni e fondi degli anni precedenti: sono alcuni dei temi al centro dell’incontro tra Cisl FP Catania e il Commissario prefettizio del Comune di Randazzo Isabella Giusto, appena insediatasi insieme ad altri due Commissari prefettizi in seguito allo scioglimento dell’amministrazione.

“Abbiamo ricevuto l’impegno del Commissario in favore dei lavoratori – commenta Danilo Sottile, segretario generale Cisl FP Catania – e a lavorare di concerto con la Cisl FP per affrontare i problemi che esistono nel Comune di Randazzo”.

Cisl FP Catania, l’incontro e i temi

All’incontro con il Commissario Isabella Giusto erano presenti il segretario generale Cisl FP Catania Danilo Sottile, il segretario territoriale Cisl FP Catania Giuseppe Scirè e le Rsu Cisl FP al Comune di Randazzo Letizia Rizzo, Alfina Sinagra e Alfonso Silvana. Nella riunione sono stati affrontati soprattutto i problemi del personale, di stabilizzazione dei precari e progressioni verticali. Inoltre si è parlato delle condizioni generali di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro e del tema dei fondi degli anni precedenti.

Nel corso del colloquio è emersa la concordanza di vedute tra Cisl FP e il Commissario Giusto nel porre la massima attenzione possibile sulle condizioni dei lavoratori del Comune di Randazzo. “Abbiamo trovato nel commissario – dicono Danilo Sottile e Giuseppe Scirè – la massima disponibilità a collaborare per dare priorità ai problemi dei lavoratori nel Comune di Randazzo. Come Cisl FP continueremo a svolgere la funzione di presenza costruttiva e di interlocutori per portare avanti i diritti dei lavoratori della Funzione pubblica”.