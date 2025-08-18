Doppio concerto a Villa Bellini: Guè e Tony Effe il 29 agosto a Catania

Due generazioni di rap sullo stesso palco

Venerdì 29 agosto 2025 Villa Bellini di Catania ospiterà un doppio concerto con Guè e Tony Effe, nell’ambito del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. L’evento rientra anche nel Catania Summer Fest, la rassegna estiva promossa dal Comune di Catania.

I due artisti, simboli di due generazioni del rap italiano, si alterneranno sullo stesso palco per una serata ad altissima intensità musicale.

Guè, il pioniere del rap italiano

GUÉ, pseudonimo di Cosimo Fini, ha aperto la strada al rap italiano per come lo conosciamo oggi. Nato nel 1980, ha iniziato la sua carriera nell’hip hop underground alla fine degli anni ’90 con il gruppo delle Sacre Scuole, al fianco di Jake La Furia e Dargen D’Amico.

Nel 2003 ha fondato, insieme a Jake La Furia e Don Joe, i Club Dogo, che negli anni successivi hanno imposto un suono internazionale al pubblico italiano. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2014, Guè ha intrapreso una carriera solista di enorme successo, superando di recente le 100 certificazioni platino. Nel 2015 è stato il primo rapper italiano a pubblicare un album per la leggendaria etichetta americana Def Jam.

Recentemente ha partecipato alla reunion dei Club Dogo: l’omonimo album pubblicato nel 2024 ha ottenuto il doppio disco di platino e il gruppo ha venduto oltre 160.000 biglietti, tra cui una tappa allo stadio di San Siro e dieci al Forum di Assago.

Tony Effe, protagonista della nuova scuola rap

Tony Effe è tra i protagonisti della nuova scuola rap italiana e ha scalato le classifiche con singoli e album da record, imponendosi con uno stile distintivo e collaborazioni di rilievo.

La sua partecipazione al concerto di Catania promette di infiammare il pubblico della Villa Bellini. Sul palco proporrà i successi più recenti, tra cui i brani dell’album ICON, certificato Quadruplo Disco di Platino e disco più venduto del 2024 secondo la classifica FIMI/GfK, fino a Sesso e samba, hit dell’estate 2024 in collaborazione con Gaia, anch’essa certificata Quadruplo Platino.

I biglietti per il doppio concerto sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.