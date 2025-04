Conclave, oggi nuova congregazione dei cardinali: potrebbero decidere la data d’inizio

Si incontreranno alle 9 e inizieranno a discutere

ROMA – Il Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco si avvicina. Nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile, alle 9 i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano.

Gli incontri dei giorni scorsi sono stati incentrati prevalentemente sull’organizzazione dei riti per la morte di Bergoglio, ora si dovrebbe iniziare a entrare nel vivo delle discussioni sulla votazione. Primo nodo da sciogliere il giorno in cui avrà inizio.

Secondo le regole bisogna procedere obbligatoriamente entro 20 giorni dalla morte del Pontefice e si potrebbe iniziare a votare tra il 5 e il 10 maggio. La sensazione è che già oggi potrebbe essere definito il giorno esatto in cui i porporati entreranno nella Cappella Sistina.

Sulla durata, invece, c’è ovviamente incertezza perché non ci sono regole in tal senso. L’unico dato oggettivo è che in Conclave entreranno 135 cardinali elettori e il quorum da raggiungere, attualmente, è quello di quota 90 che potrebbe abbassarsi in caso di defezioni.

