Conclusa la quinta edizione del progetto “Sicurezza Donna”

Si è svolta presso l’IC Giovanni Verga di Viagrande la quinta edizione del progetto “Sicurezza Donna” organizzata dalla Zaccà Academy, in partenariato con il Comune di Viagrande e con la direzione scolastica del predetto Istituto.

Numerosi attori sociali hanno dato il loro sostegno alla iniziativa. Dopo i saluti del sindaco ing. Salvo Faro, del consigliere comunale dottor Alfio Grasso, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa e, del dirigente scolastico dottoressa Agata Patrizia Nicolini, i lavori hanno avuto inizio con l’introduzione del Cav. Francesco Zaccà che ha illustrato la mission in ambito securitario della Zaccà Academy e le varie iniziative culturali e formative realizzate.

A seguire la relazione del dottor Corrado Fatuzzo il quale ha illustrato alcune semplici best practices securitarie finalizzate all’adozione di comportamenti e stili di vita che lascino minori spazi alle opportunità criminali. Ha poi preso la parola la psicologa della Polizia si Stato, dottoressa Sara Ragonese che si è soffermata sulla vittimologia e in particolare sul grave vulnus psicologico che una donna subisce quando rimane vittima di una aggressione sessuale.

Infine, il dottor Giuseppe Covato, direttore sanitario della CRI di Viagrande, ha parlato del primo soccorso da porre in essere nei casi di violenza, avvalendosi della propria lunga esperienza di medico soccorritore.

Al termine, il Cav. Zaccà ha presentato un agile vademecum curato dal dottor Fatuzzo e dalla dottoressa Eleonora D’Antone, che è stato distribuito ai presenti e ai partners che hanno patrocinato l’iniziativa, per una capillare diffusione, nel quale sono esposte le ricordate practices securitarie.

Infine, hanno preso la parola: il dottor Tito Cicero, Dirigente del Commissariato P.S. di Acireale; il Capitano Domenico Rana, Comandante la Compagnia Carabinieri di Acireale; il dottor Luciano Massara, Coordinatore Croce Rossa Italiana di Adrano; Tino Morabito, dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Catania; Francesco Sodo, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Catania; Giovanni Nieddu, Presidente Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sezione di Catania; Nadia Puglisi, Dirigente Terziario Donna Confcommercio Catania; Marcello Ciccia, Presidente Rotary Club Paternò-Alto Simeto; Attilio Cappellani, Presidente Associazione Ex Alunni Leonardo da Vinci; Nino Nicolosi, Presidente 50&PIU’ Confcommercio Catania.

Ai relatori e alle autorità intervenute il Comune di Viagrande ha donato una ceramica artistica per ricordare l’evento. Gli alunni dell’Istituto Verga hanno intrattenuto il pubblico con la esecuzione di alcuni brani musicali.