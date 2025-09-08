Conclusa la sesta edizione di Ciavuri e Sapuri Fest, 40mila presenze in 4 giorni

La kermesse ha anche ospitato "A Nome Loro"

PALERMO – Sono state registrate circa 40mila presenze durante la sesta edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest” della CNA di Palermo (Artigiani e Imprenditori d’Italia) che si è tenuta a Mondello dal 4 al 7 settembre. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Innova Service Palermo Srl, HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Utopìa Communication e Events e con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità. La manifestazione ha il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, della Regione Siciliana, e del Comune di Palermo. Un Festival nato per promuovere le aziende agroalimentari siciliane in un clima di festa, tra musica e sport.

Quest’anno la kermesse ha ospitato “A Nome Loro, musiche e voci per le vittime di mafia”, la maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina che dal 2023 chiama a raccolta, sul palco montato al parco archeologico di Selinunte, i protagonisti della musica italiana ma anche giornalisti impegnati sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, attivisti anti-mafia e familiari delle vittime. Quest’anno “A Nome Loro” non ha ricevuto il finanziamento da parte della Regione Siciliana e rischiava di saltare, la CNA di Palermo ha messo a disposizione loro il Palco di “Ciavuri e Sapuri Fest”.

“La sesta edizione di ‘Ciavuri e Sapuri Fest’ è stata qualcosa di diverso – dice Pippo Glorioso, segretario di CNA Palermo -. Durante l’organizzazione del nostro palinsesto abbiamo scoperto che ‘A Nome Loro’ rischiava di saltare e non potevamo tirarci indietro. La CNA rappresenta le imprese, gli artigiani ma anche commercianti, cittadini e pensionati, siamo un soggetto sociale, che si è sempre schierato sul fronte antimafia, non potevamo girare la faccia dall’altro lato e fare finta di niente. Accoglierli a Mondello è stata la scelta giusta e la grande affluenza di pubblico ci ha fatto capire che il nostro gesto è stato molto apprezzato”.