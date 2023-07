Concorsi a vuoto e l’Asp esternalizza il Pronto soccorso

Il caso dell'ospedale messinese

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Mancano i medici, i concorsi vanno a vuoto e così l’Asp di Messina pensa di esternalizzare il servizio di pronto soccorso dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. A darne notizia è una nota dell’Azienda sanitaria provinciale.

Concorsi a vuoto per l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto

“Il pronto soccorso non può aprire poiché tuttora persiste un evidente carenza di personale, nonostante i numerosi bandi espletati dall’Asp per risolvere il problema”, spiega la nota. Nella maggior parte dei casi, infatti, non sono pervenute domande di partecipazione ai concorsi e in un caso sono le sette richieste arrivate sono in attesa della nomina di un componente della commissione da parte dell’assessorato regionale alla Salute per dare seguito al concorso.

La richiesta all’assessorato regionale

Da qui la decisione dell’Asp che ha chiesto l’autorizzazione all’assessorato per poter applicare l’articolo 21 della legge regionale 5 del 2019: l’obiettivo è quello di esternalizzare i servizi del Pronto soccorso “ad agenzie esterne”.