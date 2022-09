Concorsi e lavoro: boom di bandi in Sicilia – LINK

Numerose proposte in scadenza, ecco i collegamenti diretti: tempo indeterminato

3' DI LETTURA

PALERMO – Concorsi e lavoro, boom di bandi in Sicilia, architetti, ingegneri, musicisti, mediatori culturali, amministrativi, psicologi, operai e molto altro. Ecco tutti i link in collaborazione con Marco Mascellino. SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO – ULTIMI AGGIORNAMENTI DI LIVESICILIA

– (6 settembre) Avviso pubblico INGV Catania per un incarico trimestrale ad architetto/ingegnere LINK

– (7 settembre) Avviso pubblico Messina Social City per formazione graduatorie per incarichi a tempo determinato/nuove assunzioni per vari profili (OSA/Adest, manutentori, cuochi, conducenti, OSS, mediatori culturali, assistenti sociali, amministrativi, psicologi, educatori, ecc…) LINK

– (8 settembre) Bando di concorso Università di Palermo per 2 posti a tempo determinato (12 mesi) a collaboratori amministrativi LINK

– (9 settembre) Avviso pubblico Fondazione Orchestra sinfonica siciliana per assunzioni a tempo determinato (vari strumenti) LINK

– (9 settembre) Avviso pubblico INGV Catania per un incarico trimestrale a geologo LINK

– (14 settembre) Bando di concorso Università di Palermo per due posti part-time 50% a tempo determinato (tre anni) a tecnologi LINK

– (15 settembre) Avviso di selezione ENI per un posto di supervisore lavori (categorie protette legge 68/1999) LINK

– (15 settembre) Bando di concorso INFN-LNS Catania per un posto a tempo indeterminato di tecnologo LINKhttps://jobs.dsi.infn.it/concorsi/pdf/getfile.php?filename=1620_bando.pdf

– (16 settembre) Avviso pubblico Regione siciliana – Autorità di certificazione programmi co-finanziati per 10 incarichi ad esperti (riapertura termini) LINK

– (19 settembre) Bando di concorso Università di Messina per un posto a tempo determinato di collaboratore tecnico (ingegnere/architetto, riapertura termini) LINK

– (19 settembre) Avviso IRIB-CNR di Messina per un incarico semestrale a laureato in lingue straniere LINK

– (25 settembre) Bandi di concorso Città metropolitana di Catania per l’assunzione a tempo indeterminato di: SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO – ULTIMI AGGIORNAMENTI DI LIVESICILIA

— un dirigente avvocato https://www.cittametropolitana.ct.it/avvisi_on_line/News/default.aspx?0*19042*0*1

— un dirigente amministrativo https://www.cittametropolitana.ct.it/avvisi_on_line/News/default.aspx?0*19043*0*1

— un dirigente economico-finanziario https://www.cittametropolitana.ct.it/avvisi_on_line/News/default.aspx?0*19041*0*1

— un dirigente tecnico https://www.cittametropolitana.ct.it/avvisi_on_line/News/default.aspx?0*19040*0*1

– (25 settembre) Avviso di selezione Comune di Santa Maria Salina per un posto a tempo indeterminato di farmacista LINK

– (29 settembre) Bandi di concorso Università di Palermo per l’assunzione a tempo indeterminato di:

— due funzionari EP https://bit.ly/3KRzEwn

— 14 collaboratori amministrativi cat.D https://bit.ly/3BfvtqU

— 60 addetti amministrativi cat.C https://bit.ly/3AU1jI9

— 16 operatori cat.B https://bit.ly/3AKgcNi

– (29 settembre) Bando di concorso Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli per 640 posti complessivi (11 in Sicilia, sede Lampedusa) di addetti F3 (amministrativi, periti, geometri, informatici) LINK

https://www.adm.gov.it/portale/concorso-pubblico-per-esami-a-complessivi-640-posti

– (29 settembre) Bando di concorso Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli per 340 posti complessivi (7 in Sicilia, sede Lampedusa) di funzionari F1 (ingegneri, legali, biologi, ecc..)

https://www.adm.gov.it/portale/concorso-pubblico-per-esami-a-complessivi-340-posti-iii-area-f1

– (3 ottobre) Bandi di concorso Accademia di belle arti di Catania per l’assunzione a tempo indeterminato di:

— un collaboratore bibliotecario https://bit.ly/3esjL3e

— un collaboratore tecnico informatico https://bit.ly/3D2svYa

— un collaboratore area legale/amministrativa https://bit.ly/3wVxZA3

— un collaboratore area informazione https://bit.ly/3AVWXjI

– (3 ottobre) Avviso pubblico Accademia di belle arti di Palermo per incarichi a tempo determinato (formazione graduatorie) ad assistenti SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO – ULTIMI AGGIORNAMENTI DI LIVESICILIA

– (3 ottobre) Bando di concorso Università di Palermo per un posto a tempo indeterminato cat.D di tecnico scientifico/elaborazione dati (laurea in biologia)

https://bit.ly/3qir0NT

– (4 ottobre) Avviso pubblico ATM Messina per l’assunzione a tempo indeterminato di un quadro (ingegnere)

https://www.atmmessinaspa.it/dettaglio.php?notizia=471&tipo=3

SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO – ULTIMI AGGIORNAMENTI DI LIVESICILIA