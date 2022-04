Concorsi pubblici, in Gazzetta bando per 5410 assunzioni

Richiesti profili tecnici, link ai bandi

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due bandi di concorso previsti dal Pnrr, relativi all’assunzione di 5410 unità di personale tecnico amministrativo. La procedura concorsuale straordinaria, indetta dalla Commissione Interministeriale RIPAM su base distrettuale per titoli e prova scritta, è finalizzata all’assunzione a tempo determinato, come richiesto dal Pnrr, per la durata massima di 36 mesi, di personale amministrativo destinato agli uffici giudiziari.

Le figure tecniche richieste riguardano laureati e diplomati in varie discipline. Nello specifico, si procederà all’assunzione di 180 tecnici IT senior, 200 tecnici di contabilità senior; 150 tecnici di edilizia senior, 40 tecnici statistici e 1.060 tecnici di amministrazione. Inoltre, sono previsti 30 posti per analisti di organizzazione, 280 posti per tecnici IT diplomati, 400 posti per tecnici di contabilità junior, 70 per tecnici di edilizia junior e 3.000 posti per operatori data entry.

L’elaborazione dei bandi, frutto di un’intensa e proficua collaborazione tra Ministero della Giustizia e Ministero per la Pubblica amministrazione, costituisce un ulteriore tassello previsto dal PNRR, diretto ad offrire risorse indispensabili per proseguire l’opera di abbattimento dell’arretrato e delle pendenze e per dare supporto qualificato alle altre linee di progetto sul fronte digitalizzazione ed edilizia giudiziaria.

I due bandi arrivano a distanza di un mese dall’entrata in servizio dei vincitori del concorso per 8.171 addetti all’Ufficio per il processo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unita’ di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unita’ di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unita’ di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia