Il 9 settembre escono le modalità della prova scritta

ROMA – Sono 97.367 i candidati al concorso pubblico bandito dall’Agenzia delle Entrate per il reclutamento di circa 2.700 funzionari da impiegare in tutta Italia. Il bando riguarda l’area giuridico-tributaria e i selezionati saranno destinati a svolgere attività legate al controllo e ai servizi fiscali.

La procedura prevede un’unica prova scritta, le cui modalità saranno pubblicate il 9 settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale InPA. Le prove dovrebbero svolgersi indicativamente entro la fine di ottobre.

Quali erano i requisiti

Per partecipare era richiesto il possesso di una laurea in giurisprudenza, economia e commercio, o un titolo equipollente, incluso tra quelli specialistici o magistrali previsti dal bando. È ammessa anche la partecipazione di candidati con titoli esteri riconosciuti validi ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici italiani.

“Alla procedura selettiva – si legge nel bando – possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

La distribuzione regionale

In Sicilia saranno destinati 165 funzionari, di cui 5 per la sezione territoriale Sud del settore “Contrasto illeciti”, sede distaccata di Palermo, divisione contribuenti.

I posti saranno assegnati con contratto a tempo indeterminato, secondo una distribuzione regionale. I titoli riconosciuti sono anche la laurea specialistica o magistrale nelle classi di Giurisprudenza, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali o equiparata.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO