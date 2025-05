Concorso ARPA Sicilia: assunzioni per assistenti e collaboratori tecnici

I requisiti e le modalità di presentazione della domanda

PALERMO – L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Sicilia ha pubblicato un bando di concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato di 8 figure tecniche.

Questa rappresenta una preziosa opportunità di lavoro IN ARPA Sicilia per professionisti che desiderano impiegare le proprie competenze nel cruciale settore della tutela ambientale nella regione. Il concorso ARPA Sicilia 2025 mira a rafforzare l’organico con personale specializzato in diverse aree tecniche.

Le posizioni aperte attraverso questo reclutamento personale tecnico ARPA riguardano i profili di Assistenti Tecnici, Collaboratori Tecnici Professionali con specializzazione chimico-fisica e Collaboratori Tecnici Professionali con specializzazione biologica. Per ciascuna di queste posizioni, sono richiesti specifici titoli di studio ed esperienza professionale pregressa, elementi fondamentali per poter partecipare alla selezione.

I requisiti

Per il profilo di Assistente Tecnico, un requisito essenziale è il possesso del diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo nautico o un titolo di studio equipollente. È inoltre indispensabile essere in possesso della patente nautica (senza limiti se si detiene il diploma nautico) e del certificato di abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto.

Un aspetto cruciale per questo ruolo è l’esperienza professionale comprovata di almeno un anno nella conduzione e manutenzione di imbarcazioni, con una preferenza per contesti marittimi legati ad attività di monitoraggio ambientale o scientifiche. La conoscenza delle normative sulla sicurezza della navigazione e la capacità di operare con la strumentazione di bordo saranno considerate elementi di valutazione positiva.

Per i candidati al ruolo di Collaboratore Tecnico Professionale (chimico-fisico), è richiesto il conseguimento della laurea triennale nelle classi L-27 (Scienze e Tecnologie Chimiche) o L-29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche). Un requisito importante è l’esperienza professionale di almeno un anno maturata in laboratori di analisi chimico-fisiche, idealmente in ambito ambientale.

La familiarità con le tecniche analitiche strumentali (come la cromatografia e la spettrometria), la gestione della qualità del dato analitico e la conoscenza delle normative ambientali relative alle analisi chimico-fisiche rappresentano competenze valutate positivamente.

Infine, per coloro interessati alla posizione di Collaboratore Tecnico Professionale (biologico), è necessario aver conseguito la laurea triennale nelle classi L-13 (Scienze Biologiche) o L-32 (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura).

Anche in questo caso, è richiesta un’esperienza professionale di almeno un anno in laboratori di analisi biologiche o in attività di monitoraggio ambientale biologico. La conoscenza delle tecniche di campionamento e analisi di matrici biologiche (come le analisi microbiologiche ed ecologiche), la gestione della qualità del dato biologico e la conoscenza delle normative ambientali di riferimento saranno considerate un vantaggio.

Le prove d’esame

Il processo di selezione del concorso ARPA Sicilia prevede lo svolgimento di una prova scritta, concepita per verificare le conoscenze teorico-pratiche dei candidati nelle materie specifiche di ciascun profilo professionale. Questa prova potrà consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e/o domande aperte.

Ad esempio, per gli Assistenti Tecnici, le domande potrebbero riguardare la normativa sulla navigazione e il monitoraggio ambientale marino. Per i Collaboratori chimico-fisici, le tematiche potrebbero includere le tecniche di analisi chimico-fisiche ambientali e la relativa normativa. Per i Collaboratori biologici, l’esame potrebbe focalizzarsi sulle tecniche di analisi biologiche ambientali e le metodologie di campionamento.

I candidati che supereranno con successo la prova scritta saranno ammessi alla prova orale. Questa fase consisterà in un colloquio individuale finalizzato ad approfondire le competenze e le conoscenze già valutate nella prova scritta, oltre ad accertare le capacità comunicative, la motivazione e l’attitudine al lavoro di gruppo. Durante il colloquio, potrà essere verificata anche la conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese.

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso per lavoro ARPA Sicilia deve essere presentata esclusivamente online entro il termine improrogabile delle ore 23:59 del 22 maggio 2025.

Per poter inoltrare la candidatura, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o di una casella di posta elettronica certificata. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi tramite il sistema PagoPA integrato nel portale inPA.

