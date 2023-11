“Famiglie in rete”, dalla Sicilia un concorso dedicato ai giovani studenti

Una riflessione sui temi di salute mentale

3' DI LETTURA

CATANIA – Dal concorso rivolto ai giovani studenti è nato il nuovo logo dell’Associazione siciliana “Famiglie in rete”. “Per il logo di ‘Famiglie In Rete’ ho proposto un disegno di tre figure che intrecciandosi danno un senso di abbraccio formando un anello che si ispira all’anello di Saturno e alle fedi nuziali, promessa di ‘amore e unione per l’eternità. Il cerchio è la figura fondamentale del mio logo perché e’ una forma geometrica legata al simbolo della Vita, rappresenta la perfezione, l’omogeneità, l’assenza di divisione e distinzione. Ho utilizzato un colore oro, blu e amaranto perché richiamano I colori dell’Anello di Saturno” racconta Tommaso, vincitore del concorso.

Il concorso

Il concorso ha visto la partecipazione di circa 200 Istituti con altrettanti elaborati da analizzare. Il logo scelto dalla Giuria, formata da componenti interni dell’associazione e da un architetto membro esterno, Pasquale Tornatore, è stato realizzato da Tommaso Cecchi, classe 3K, dell’I.I.S.S. Bazoli Polo di Desenzano del Garda (BS).

L’Istituto Tecnico Commerciale di Desenzano del Garda “Luigi Bazoli/Polo” è un importante riferimento educativo e professionale del territorio, noto per promuovere, attraverso un’adeguata formazione professionale, l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, preparando i giovani alle professioni tecniche più qualificate e richieste dal mercato.

L’associazione

L’associazione “Famiglie in rete- OdV-ETS” (FIR) nata nel 2021 in Sicilia, si pone obiettivi ambiziosi e fondamentali: diffondere la conoscenza e la riflessione sui temi della Salute Mentale, abbattere i pregiudizi e lo stigma sociale nei confronti delle persone affette da patologie psichiatriche, in tutti i contesti, a partire proprio dalla scuola.

In questi due anni la realtà si è estesa sull’intero territorio nazionale, costituendo, nel panorama delle associazioni esistenti, un unicum perché costituita solo da familiari e pazienti. Per evolvere bisogna comunicare e per comunicare bisogna essere riconoscibili anche attraverso un simbolo.

L’associazione, fino ad oggi, non aveva mai avuto un logo che la identificasse. Da qui è nata l’idea di un concorso destinato a tutti i ragazzi iscritti alle principali scuole di Grafica e Comunicazione del territorio nazionale. A partire dalla lettura dello statuto di Famiglie in Rete, è stato richiesto agli studenti di sintetizzare in un segno grafico i messaggi più importanti da veicolare, messaggi relativi alla disabilità ed in particolare alla disabilità psichiatrica.

Il logo

Il logo proposto da Tommaso Cecchi, è stato selezionato tra tutti quelli pervenuti per la sua efficacia.

La sua sintesi grafica rappresenta al meglio l’idea dell’unione delle famiglie in rete con la forma circolare idealizzata da tre braccia di tre persone diverse che si intersecano quasi toccandosi, utilizzando tre colori diversi, l’oro, il blu e l’amaranto molto in armonia tra loro, e ponendo alla base di questa forma grafica la dicitura FAMIGLIE IN RETE.

Il logo sarà utilizzato dall’Associazione per tutti i documenti divulgativi, per la tessera dell’associazione e per il sito www.famiglieinretesalutementale.it all’interno del quale si potranno trovare tutte le informazioni sull’Associazione e le varie realtà che ne fanno parte, oltre ad attività, gruppi tematici e le notizie di varia natura.