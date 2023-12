Concorso ministero dei Trasporti: 160 posti, serve il diploma, requisiti e domanda

Si ricercano figure in tutta Italia, anche in Sicilia

ROMA – È indetto un concorso pubblico per esami, su base territoriale, per il reclutamento di 160 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno. Le figure sono da inquadrare nell’area assistenti, famiglia professionale tecnica, nei ruoli del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sedi decentrate e periferiche.

Concorso ministero dei Trasporti, i posti disponibili

I posti disponibili sono:

Codice A: 80 unità – Famiglia professionale tecnica, ex profilo “assistente geometra”

Sigla AG P-VdA-L Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: n.15 posti Piemonte e n. 10 posti Liguria

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: n.15 posti Piemonte e n. 10 posti Liguria Sigla AG L-ER Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Lombardia e Emilia-Romagna: n. 12 posti Lombardia e n. 10 posti Emilia-Romagna

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Lombardia e Emilia-Romagna: n. 12 posti Lombardia e n. 10 posti Emilia-Romagna Sigla AG V -TAA – FVG Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia: n. 3 posti Veneto

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia: n. 3 posti Veneto Sigla AG T-M-U Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, Marche e Umbria: n. 6 posti Toscana, n. 5 posti Marche e n. 4 posti Umbria;

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, Marche e Umbria: n. 6 posti Toscana, n. 5 posti Marche e n. 4 posti Umbria; Sigla AG L-A-S Provveditorato Interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna: n. 4 posti Lazio, n.2 posti Abruzzo e n.2 posti Sardegna;

Provveditorato Interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna: n. 4 posti Lazio, n.2 posti Abruzzo e n.2 posti Sardegna; Sigla AG C-M-P-B Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata: n. 2 posti Campania, n. 2 Puglia, n. 1 posto Basilicata

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata: n. 2 posti Campania, n. 2 Puglia, n. 1 posto Basilicata Sigla AG S-C Provveditorato Interregionale per la Sicilia e Calabria: n. 1 posto Sicilia e n. 1 posto Calabria.

Codice B: 80 unità – Famiglia professionale tecnica, ex profilo “assistente tecnico”

Sigla BT N-O : Direzione generale territoriale del Nord Ovest – n.13 posti in Lombardia, n. 6 posti in Piemonte, n. 3 posti in Liguria;

: Direzione generale territoriale del Nord Ovest – n.13 posti in Lombardia, n. 6 posti in Piemonte, n. 3 posti in Liguria; Sigla BT N-E : Direzione generale territoriale del Nord Est – n. 14 posti in Veneto, n. 7 posti in Emilia-Romagna, n. 5 posti nelle Marche;

: Direzione generale territoriale del Nord Est – n. 14 posti in Veneto, n. 7 posti in Emilia-Romagna, n. 5 posti nelle Marche; Sigla BT C : Direzione generale territoriale del Centro – n.4 posti in Toscana, n. 1 posto in Umbria, n. 7 posti nel Lazio, n. 4 posti in Sardegna;

: Direzione generale territoriale del Centro – n.4 posti in Toscana, n. 1 posto in Umbria, n. 7 posti nel Lazio, n. 4 posti in Sardegna; Sigla BT S: Direzione generale territoriale del Sud – n. 5 posti in Campania, n. 2 posti Molise, n. 6 posti in Puglia, n. 1 posti in Calabria, n. 2 posti Basilicata.

I requisiti

Per partecipare al concorso i requisiti richiesti sono:

essere in possesso della cittadinanza italiana o dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

avere un’età non inferiore a 18 anni;

possesso del seguente titolo di studio: Codice A) Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito al termine di un percorso di istruzione liceale scientifica, ovvero Diploma di scuola secondaria in costruzioni, ambiente e territorio e equipollenti; Codice B) Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito al termine di un percorso di istruzione liceale scientifica ovvero Diploma di maturità professionale/tecnica in tecnico delle industrie meccaniche/perito tecnico ed equipollenti.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata per un solo codice concorso e per una sola sigla tra quelle relative al codice medesimo. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul

Portale “inPA”, previa registrazione.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie