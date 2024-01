Concorso all’Università di Palermo, serve il diploma: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 22 febbraio 2024 per candidarsi

PALERMO – L’Università di Palermo ha bandito un concorso per esami per la copertura di 14 posti di tecnico informatico, categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e con tipologia di impegno a tempo pieno.

Concorso Università di Palermo, in cosa consiste il lavoro

La risorsa dovrà supportare nella gestione delle attrezzature informatiche, dell’infrastruttura di rete e dei servizi ICT di Ateneo; supportare l’utenza sull’utilizzo delle applicazioni di gestione automatizzata dei servizi amministrativi; supportare nella gestione del sito web di ateneo, dei portali docenti e studenti, delle banche dati del personale, del workflow documentale; supportare la didattica con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti per la modalità a distanza e in ambienti di realtà immersiva.

I requisiti

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e possesso di certificazione ICDL Full Standard o EIPASS; età non inferiore agli anni 18; cittadinanza italiana; idoneità fisica all’impiego; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985; godimento dei diritti civili e politici.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata. C’è tempo fino al 22 febbraio 2024 per candidarsi.

