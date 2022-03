Concussione, il caso all’Aias: la prescrizione cancella tutto

Nel processo erano imputati politici ed ex dirigenti regionali e nazionali dell'associazione

Si è concluso stamattina dopo molti anni il troncone processuale della vicenda Aias che pendeva davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: una storia di “bustarelle” denunciata dell’ex presidente dell’associazione, il commercialista barcellonese Luigi La Rosa. La prescrizione ha praticamente cancellato tutto. Nel procedimento erano imputati con l’ipotesi di concussione in concorso, politici ed ex dirigenti regionali e nazionali dell’Aias.

I nomi

Prescrizione per l’ex deputato europeo ed ex assessore regionale alla Sanità Sebastiano Sanzarello, Natale D’Amico, per l’ex commissario della sezione di Milazzo e revisore dei conti dell’Aias Giuseppe Grasso, e infine assoluzione per l’ex commissario straordinario della sezione di Barcellona, Sergio Lo Trovato. Il collegio ha ritenuto infine di inviare gli atti alla procura in merito alle dichiarazioni testimoniali di Sebastiano Messina per le opportune valutazioni. Nel processo impegnati i legali Antonella Lopresti, Francesco Bertolone, Giuseppe Lo Presti, Fabio Repici, Francesco Russo. Parti civili rappresente da Sebastiano Fazio, Gianluca Imbesi, Ugo Colonna e Giuseppe Tortora.