Concussione a Priolo, prosciolto l’ex sindaco Antonello Rizza

Soddisfazione del legale di fiducia, il commento

SIRACUSA – “Dopo 12 anni di battaglie processuali, anche l’ultimo processo che vedeva imputato il Sindaco Rizza si è concluso con un verdetto di proscioglimento: la Corte di Appello di Catania ha infatti confermato la legittimità della condotta di Rizza”. Sono le parole dell’avvocato Tommaso Tamburino, legale di fiducia, insieme a Domenico Mignosa, dell’ex sindaco di Priolo Antonello Rizza.

Rizza era rimasto coinvolto nell’inchiesta “Qualunquemente”.

“Rizza – continua Tamburino – è stato assolto da ben tre ipotesi di concussione, tutte fondate su accuse che sono poi risultate destituite di fondamento. Questa sentenza – conclude – restituisce lustro e dignità al sindaco Rizza, sia come uomo che come pubblico amministratore”.

Rizza: “Dedico l’assoluzione alla mia famiglia”

“Dedico questa assoluzione – ha commentato l’ex primo cittadino sui social – ai miei genitori che fino all’ultimo hanno sperato, anelato di poter gridare la mia innocenza. Dedico questa mia assoluzione, ai miei straordinari figli, alla mia meravigliosa moglie, alla mia famiglia, ai miei fratelli. Dedico questa mia assoluzione ai miei amici che mi sono stati sempre vicini. Ed infine, dedico questa mia assoluzione, senza alcun sentimento di odio, anche a tutti quelli che hanno costruito le loro carriere, sulle mie disgrazie. Dopo 13 anni, giustizia è stata fatta!”.