Condannata a 45 anni per un post sui social

Lo fa sapere l'ong per i diritti umani Democracy for the Arab World Now

1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da una condanna simile inflitta ad una connazionale dottoranda dell’Università di Leeds: 34 anni per aver diffuso tweet di dissidenti. Lo fa sapere l’ong per i diritti umani Democracy for the Arab World Now (Dawn), gruppo con sede a Washington fondato dal giornalista ucciso Khashoggi, che ha condiviso una copia del documento del tribunale. Nourah al-Qahtani ha ricevuto la sentenza in appello dopo essere stata condannata per “aver usato Internet per lacerare il tessuto sociale” e per “violazione dell’ordine pubblico”.

Articoli Correlati LA SENTENZA Condividi LA SENTEZA Condividi LA SENTEZA Condividi LA SENTEZA Condividi LA SENTENZA Condividi TERMINI IMERESE Condividi IL CASO Condividi DAL TRIBUNALE Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI