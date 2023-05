Confagricoltura Catania, incontro con Francesco Zaccà

"Costituiremo una consulta comunale per l’agricoltura", spiega il candidato assessore tra le fila di De Luca.

CATANIA. Presso la sede di Catania della Confagricoltura, si è svolto un incontro con Francesco Zaccà capolista di “De Luca per Catania-Savoca Sindaco”, nonché assessore designato alle Attività Produttive. A fare gli onori di casa il Commissario Marino Scappucci, il direttore Fabio Caruso insieme a un folto gruppo della dirigenza. Zaccà ha rilevato l’importanza strategica che il settore agricolo comporta per l’economia della città essendo la stessa a vocazione agricola con produzioni pregiate destinate al mercato interno come pure all’export.

In tal senso, si è fatto promotore della costituzione di una consulta comunale per l’agricoltura. Fra i temi dibattuti una particolare attenzione è stata posta al problema delle mini discariche e alla sicurezza rurale.