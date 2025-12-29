 Confcommercio, 6 milioni di italiani in viaggio per Capodanno
Spesa media stimata 410 euro a persona
ROMA – A Capodanno sono previsti 6 milioni di viaggiatori secondo le stime di Confcommercio. L’80% resterà in Italia, di cui il 20% nella propria regione.

Il viaggio è stato pianificato nel dettaglio e la metà degli italiani ha optato per concedersi qualche giorno di vacanza in più, facendo almeno 3-4 pernottamenti. Un milione e 300 mila italiani, in sostanza 1 viaggiatore su 5, ha scelto una destinazione estera, con Francia, Spagna e Germania e Regno Unito in testa alle preferenze europee.

Come per Natale, le località di montagna, le città d’arte e le località balneari sono le mete più ambite. Trentino Alto Adige, Toscana e Campania sono le regioni più gettonate per il Capodanno 2025 italiano. Spesa media stimata 410 euro a persona.

