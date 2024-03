Catania, nasce Confcommercio Professioni: “Colmato un vuoto”

La struttura punta a promuovere il ruolo dei professionisti

CATANIA – Nasce anche a Catania Confcommercio Professioni, la struttura organizzativa che riunisce e dà voce unitaria alle associazioni professionali del sistema confederale. Figure eterogenee tra loro che, si legge in un comunicato, possono avere un ruolo importante per la crescita del territorio.

“Colmiamo un vuoto”

“Colmiamo un vuoto nella nostra terra – ha detto nel corso dell’assemblea costitutiva il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen -. La voce degli imprenditori professionali è spesso frazionata o non ascoltata e, in certi casi, persino assente. Nasce da qui l’esigenza di riunirli in un unicum con l’obiettivo, in un futuro prossimo, di aprirci anche a professioni emergenti, che non fanno ancora parte del sistema”.

Dal mondo dello sport a quello delle professioni ordinistiche, passando per quello della formazione, del management, della logistica, del wedding e dell’organizzazione di eventi, Confcommercio Professioni sarà un’occasione per fare network e accompagnare le nuove generazioni verso la scelta di professioni autonome che possano contribuire alla crescita del mercato e favorire nuova occupazione.

Confcommercio professioni: il neo presidente

Presidente provinciale della neocostituita Confcommercio Professioni sarà Pietro Ambra. Classe ’76 – già presidente dei Giovani imprenditori di Confcommercio Catania e vicepresidente nazionale con delega all’innovazione ed alla formazione, oggi membro di giunta nazionale di Confcommercio Salute, Sanità e Cura con delega al Centro-Sud – Ambra resterà in carica cinque anni, con il supporto del direttivo.

“Una grande opportunità – ha sottolineato il neo presidente – di fare rete tra i professionisti del terziario di mercato e delle professioni ordinistiche e dare, al tempo stesso, un contributo al territorio sui temi importanti della città sotto la guida, il supporto e la visione di Confcommercio Catania”.

Sinergia, rete, networking. Sono le parole d’ordine del lavoro professionale, come ha spiegato anche la presidente nazionale di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni, congratulandosi col nuovo presidente provinciale: “Il nostro obiettivo – ha sottolineato – è quello di tutelare, promuovere e valorizzare il ruolo dei professionisti nell’economia e nella società. Vogliamo contribuire, con le nostre proposte, ad un nuovo protagonismo in un mercato del lavoro che cambia, in cui le innovazioni tecnologiche e digitali creano nuove tipologie di servizio e in cui c’è bisogno di nuove competenze e nuovi modelli organizzativi”.