Confcommercio Sicilia: sostegno alle imprese, bene il governo Schifani

La nota del presidente regionale Gianluca Manenti (nella foto col governatore Schifani)

PALERMO – Apprezzamenti di Confcommercio Sicilia “per il lavoro portato avanti dal governo regionale, i recenti provvedimenti rappresentino un risultato frutto anche del dialogo costruttivo maturato nelle scorse settimane”. “Abbiamo avuto modo di confrontarci direttamente con il presidente della Regione, Renato Schifani, e con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino – dice il presidente regionale Gianluca Manenti – riscontrando una reale attenzione verso le problematiche del nostro comparto e una volontà concreta di individuare strumenti di sostegno che possano aiutare le nostre imprese ad affrontare un periodo di profonda difficoltà”.

Soddisfazione viene espressa per l’approvazione, da parte della giunta regionale, della bozza di decreto che destina 13,5 milioni di euro a misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio in Sicilia. “Questi interventi – aggiunge Manenti – rafforzano l’idea di un percorso condiviso, orientato a fornire validi supporti alle realtà imprenditoriali sempre più in difficoltà a causa della pressione congiunturale e della concorrenza del commercio online”.

“Riteniamo – prosegue – che lo sforzo comune tra istituzioni e organizzazioni di categoria sia la chiave per produrre quei riscontri attesi da tempo dagli operatori economici siciliani. La strada da compiere è certamente in salita, ma i primi risultati ottenuti rappresentano una valenza positiva e ci incoraggiano a proseguire con determinazione su questa linea di collaborazione e confronto. Confcommercio Sicilia sarà sempre disponibile a fornire il proprio contributo affinché le misure messe in campo possano davvero sostenere il tessuto produttivo regionale”.