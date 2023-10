Conferenza Stato-città: contributi per la gestione dei rifiuti nelle scuole

I particolari della misura

ROMA – “Oggi, Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, ha partecipato alla sessione della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Durante l’incontro, Anci e Upi hanno dato il via libera alla delibera (derivante dall’Accordo del 20 marzo 2008 della medesima Conferenza) che stabilisce il contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la gestione dei rifiuti solidi urbani nelle scuole statali”. E’ quanto si legge in una nota.

I particolari del finanziamento

“Questo finanziamento sarà erogato ai Comuni che hanno ottenuto almeno il 65% di raccolta differenziata, secondo i dati 2021 dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Per il 2023, la percentuale è stata fissata al 14%, in aumento rispetto al 13% del 2022. Il montante totale delle risorse è di 50,834 milioni di euro”, conclude la nota.

