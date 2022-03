Confindustria Catania, presentato ‘L’impresa dei tuoi sogni’

L'iniziativa.

CATANIA – E’ stata presentata stamane a Catania la XXI edizione del progetto per la diffusione della cultura di impresa nelle scuole ‘L’impresa dei tuoi sogni'”, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Catania . “Un’iniziativa ormai storica – ha spiegato presidente del Gruppo Gianluca Costanzo in apertura dei lavori della giornata – grazie alla quale raccontiamo agli studenti cosa significa fare impresa, quali sono i valori animano l’imprenditore, cercando di dare una speranza in piu’ a chi decide di investire nel proprio futuro restando in Sicilia. Il sogno e’ alla base di ogni progetto di vita, per questo cerchiamo di trasmettere agli studenti l’idea che investire su se’ stessi e su cio’ in cui si crede e’ determinante. Ma occorre farlo con competenza, perseveranza, coraggio. Con la nostra iniziativa, gli studenti avranno modo di sperimentare concretamente come poter dare vita ad una loro idea di impresa”.

“La nostra – ha aggiunto Costanzo – e’ diventata una start up city proprio grazie a tanti giovani capaci di inventare, innovare, creare. Oggi dobbiamo fare in modo che anche le nuove leve, grazie all’aiuto e alla sensibilita’ delle scuole, possano dare il loro contributo”. Presenti alla giornata di avvio dell’evento gli studenti di quattro istituti scolastici accompagnati dai rispettivi docenti, referenti per l’iniziativa: ITIS Cannizzaro (prof. Giorgio Gallo); Liceo Classico M. Cutelli (prof. Santina Lo Monte); Liceo Scientifico Galileo Galilei (prof. Elisa Rubino) ITI G. Marconi (prof. Raffaella Lisi). Nelle prossime settimane, quindi, gli studenti organizzati in gruppi elaboreranno le loro idee imprenditoriali con l’aiuto dei giovani imprenditori che si recheranno nelle scuole partecipanti. La competizione si concludera’ con la scelta della migliore idea di impresa.