Confindustria, l’asse con Cozza: Gangi torna presidente dei Trasporti

Ecco i retroscena

CATANIA – Sezione Trasporti di Confindustria, Salvo Gangi è il nuovo presidente grazie all’asse con il colosso dei trasporti fondato da Luigi Cozza.

I retroscena

Una settimana dopo la prima convocazione, Confindustria rinnova i vertici della sezione Trasporti, confermando l’uscente Salvo Gangi con 20 voti, grazie ai 12 voti del colosso fondato dal re degli autotrasportatori Luigi Cozza. Secondo si posiziona Stefano Ontario, con 19 voti, “incartato” dal terzo arrivato, Giovanni Giuffrida, imprenditore vicino a Gangi. Da regolamento, infatti, il presidente viene votato dai primi tre. Una battaglia all’ultimo voto, perché Marco Caruso, il quarto, ha conquistato 13 preferenze e avrebbe votato contro Gangi.

Astenuti tutti i rappresentanti delle aziende pubbliche: Ast, Rfi e Amts.

Dichiarazione diplomatica di Nico Torrisi, che si astiene rinnovando “stima e apprezzamenti” per tutti i candidati. Poi l’avvicinamento per due battute con Gaetano Vecchio, il vicario: ma soffia ancora l’aria caldissima dell’incendio in Sac, con le battaglie dei giorni successivi. E alcune parole rimaste scolpite.

Adesso Confindustria punta al nuovo presidente regionale e, contemporaneamente, si pensa ai nuovi vertici etnei.