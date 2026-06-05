 Confiscati beni per 350 mila euro a un nisseno ritenuto vicino a Cosa Nostra
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La misura è diventata definitiva dopo la decisione della Corte d’Appello
CALTANISSETTA
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1 min di lettura

CALTANISSETTA – Diventa definitiva la confisca di beni per un valore stimato di circa 350 mila euro nei confronti di un uomo del Nisseno ritenuto vicino ad ambienti di Cosa Nostra.

Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Caltanissetta – sezione misure di prevenzione, è divenuto irrevocabile dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Caltanissetta. A eseguire la misura è stata la Direzione investigativa antimafia.

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La confisca ha riguardato due immobili riconducibili al destinatario del provvedimento, gravato da precedenti per reati quali porto di armi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, usura, truffa, riciclaggio e ricettazione.

Secondo quanto riferito dalla Dia, l’attività investigativa è stata finalizzata all’individuazione e all’aggressione di patrimoni illeciti riconducibili a organizzazioni criminali o a soggetti contigui, in presenza di una presunta sproporzione tra il tenore di vita dell’interessato, i redditi dichiarati e i beni formalmente posseduti.

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