L'avversaria Albanese: "Cracolici e Lupo insieme contro di noi"

PALERMO – Mancano ancora una decina di circoli ma il congresso provinciale del Partito democratico di Palermo sembra ormai deciso in favore di Teresa Piccione. La ex parlamentare nazionale, oggi vice presidente del consiglio comunale di Palermo, a meno di clamorosi colpi di scena, guiderà la segreteria provinciale palermitana. Piccione, da sempre vicina all’eurodeputato Giuseppe Lupo, al momento è avanti di circa duecento voti su Mari Albanese, rappresentante dell’area Schlein. Una distanza difficile da colmare.

“Cracolici e Lupo insieme contro di noi”

Albanese su Facebook ironizza: “Pur di mantenere lo status quo e fermare la rigenerazione del Pd a Palermo e provincia, siamo riusciti a far fondere in un unico grande blocco il duo storico Cracolici-Lupo. Finalmente compatti ‘contro’ la possibilità di far crescere nuova classe dirigente”. Albanese ammette implicitamente la vittoria di Piccione: “Da oggi rappresenteremo l’area progressista del partito con coraggio e determinazione”.

Il congresso Pd in provincia di Palermo

Il congresso del Pd si chiuderà l’1 giugno. Oggi andranno al voto i circoli di Campofelice e Collesano, poi sarà la volta di Piana degli Albanesi e Petralia Soprana. Sabato seggi aperti a Isola delle Femmine, Cinisi, Petralia Sottana, Geraci e Mezzojuso. Domenica si voterà a Belmonte Mezzagno.

Rubino punge Barbagallo

L’affluenza nella federazione di Palermo al momento si attesta sul 53,2%, dato interessante soprattutto se proiettato nell’ottica del congresso regionale che vede come candidato unico il segretario uscente Anthony Barbagallo. “Si sono conclusi i congressi dei circoli di Palermo città”, dice l’esponente dell’area Orfini Antonio Rubino che torna a pungere il segretario sui numeri raccolti dalla sua mozione: “Il dato che emerge conferma quello che ho sempre pensato. La nostra base voleva un cambio netto alla guida del Pd Sicilia. Infatti solo il 21% degli aventi diritto ha espresso un voto favorevole al ticket Barbagallo-Chinnici”.