Conservatorio di Messina, gli studenti bloccati in Sri Lanka tornano a casa

Arriva la rassicurazione dai docenti

MESSINA – “Finalmente si rientra. Con un aereo che farà un passaggio sulla Cina e arrivo a Milano lunedì sera. Il problema è stato affrontato e risolto direttamente dal nostro Conservatorio che è stato sempre accanto a noi. Siamo contenti di poter tornare in Italia”.

Lo afferma il professore Michele Amoroso, direttore d’orchestra del conservatorio Corelli di Messina, che si è trovato bloccato nella capitale Colombo nello Sri Lanka, dopo l’attacco Usa all’Iran, senza poter ripartire con altri tre docenti e tre studenti Iran.