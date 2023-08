“Su capogruppo e commissioni auspichiamo un coinvolgimento”

La nota dei consiglieri Buceti e Bonaccorsi: "Non ci prestiamo a divisioni interne"

CATANIA – Vorrebbero che non ci fossero divisioni interne. E anzi sperano che si possa presto trovare un nome ampiamente condiviso per il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Catania. Parola di Erio Buceti ed Erika Bonaccorsi, i due senatori cittadini eletti tra le file di FdI. Vicinissimi all’ex consigliere comunale Luca Sangiorgio e, di conseguenza, all’ex sindaco Salvo Pogliese, Buceti e Bonaccorsi intervengono nel dibattito che riguarda gli equilibri dell’aula di Palazzo degli Elefanti.

Consiglio Catania, la nota di Buceti e Bonaccorsi

“È doveroso da parte nostra precisare che non caldeggiamo alcun nome per la nomina a capogruppo di Fratelli d’Italia”, dicono Buceti e Bonaccorsi in una nota inoltrata alla stampa, in risposta all’articolo pubblicato poche ore a da LiveSicilia, in cui si dà conto delle divergenze nell’area etnea del partito di Giorgia Meloni. “Non intendiamo prestarci ad alcuna divisione interna che, per quel che ci riguarda, – continuano – non avrebbe motivo di esserci”.

E, a proposito della nomina del capogruppo meloniano in Consiglio, dicono: “Auspichiamo d’essere presto direttamente e personalmente coinvolti ai fini del raggiungimento di una unanime condivisione non solo sulla scelta del capogruppo ma anche sulle presidenze delle commissioni consiliari permanenti. Di tempo ne è passato anche troppo e la città ci chiede di metterci al lavoro.”