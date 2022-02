Consiglio comunale: sì alla piazza per Battiato, attesa sui chioschi

Aula consiliare deserta, quasi tutti collegati a distanza

CATANIA – Nell’aula consiliare di Palazzo degli elefanti sono più i dipendenti comunali che i consiglieri. La maggior parte sono a distanza, collegati da remoto, mentre il presidente Giuseppe Castiglione – seduto al suo posto sullo scranno più alto – fa l’appello di fronte al computer. “Scusi, non avevo acceso il microfono. Presente“. È così, tra connessioni saltate e “Ci sono, è che ha suonato il telefono”, che i consiglieri comunali di Catania hanno votato, ieri sera, due delibere: la prima è un atto “praticamente obbligato” per avere dalla Regione Siciliana quasi 15 milioni di euro; la seconda riguarda, invece, la proposta – ormai vecchia di mesi – per intitolare al compianto Franco Battiato una strada o una piazza cittadine. Spariscono quasi tutti, invece, quando c’è da votare il nuovo regolamento per l’installazione dei chioschi nel capoluogo etneo. Ma la seduta proseguirà questa sera.

Il primo documento al vaglio del senato cittadino “è praticamente l’ultimo atto affinché la Regione Siciliana possa liquidare il pagamento” previsto dal fondo perequativo, spiega in videoconferenza il vicesindaco Roberto Bonaccorsi, sostituto del primo cittadino Salvo Pogliese appena sospeso. “I cittadini – prosegue Bonaccorsi – ne avranno un vantaggio di oltre 13 milioni e mezzo di euro, che è quanto dovrebbe arrivare nelle casse del Comune”. Il fondo perequativo è un bacino dal quale la Regione attinge per compensare le minori entrate dei municipi: per tutta la Sicilia ci sono circa 300 milioni di euro.

Per fare un esempio pratico: sulla Tari, la tassa sui rifiuti, le utenze non domestiche hanno avuto diritto a uno sconto del 15 per cento. Una misura introdotta nel 2020 per “venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per l’emergenza sanitaria da Covid-19“. Analoghe riduzioni o esenzioni sono state previste per il canone di occupazione del suolo pubblico. Insieme, da Tari e Cosap sono venuti a mancare 13.547.100 euro. Soldi che la Regione restituirà all’amministrazione. “Invito tutti a votare parere favorevole”, dice Santi Bosco, presidente della commissione Bilancio. “È praticamente un atto dovuto”, continua.

Votata questa (approvata, naturalmente), tocca al voto sull’intitolazione a Franco Battiato di una strada o di una piazza, previsto in origine come dodicesimo punto all’ordine del giorno. Una proposta illustrata dal suo primo firmatario: l’ex sindaco Enzo Bianco. “Ricordo che Battiato è stato, per qualche anno e gratuitamente, il direttore artistico dell’estate catanese”, spiega il primo cittadino. E poi, rivolgendosi a distanza al vicesindaco Bonaccorsi, incalza: “Siete concittadini, se non sbaglio, visto che Battiato era nato a Jonia“. I ventiquattro presenti votano tutti a favore. “Chiedo anche l’intervento della commissione toponomastica – conclude Bianco – Mi dicono che non si riunisca da parecchio tempo”.

Passata la proposta Battiato, è Manfredi Zammataro chiede la parola: vorrebbe che, saltato l’ordine del giorno, a quel punto si votasse la sua delibera: il regolamento comunale per l’installazione dei chioschi. Un documento proposto dallo stesso Zammataro con il consigliere Bartolomeo Curia, e che dunque viene dall’aula. I collegamenti online, però si riducono drasticamente. Anche i pochissimi presenti in aula si allontanano subito dopo la strada per Battiato. Quattordici votanti – dei quali uno contrario: Enzo Bianco – non sono sufficienti per la trattazione della delibera. Il Consiglio si aggiorna a stasera. Per provare a normare l’installazione dei chioschi a Catania: una materia che, in questi anni, non ha avuto regole.