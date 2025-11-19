Consorzi di bonifica, al via le procedure di stabilizzazione

Sammartino: "Più servizi alle imprese e stabilità per i lavoratori"

PALERMO – Al via le procedure di stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi di bonifica. A comunicarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, dopo il confronto di questa mattina con commissari e dirigenti degli enti consortili della Sicilia orientale e occidentale.

“Dal primo dicembre prossimo – dice Sammartino – verranno stabilizzati tutti quei lavoratori che ne hanno diritto in base alle graduatorie esistenti, così come previsto dall’articolo 9 della legge 31/2025 recentemente approvata all’Assemblea regionale siciliana”.

Un annuncio che l’assessore definisce “un risultato importante”, in grado di migliorare l’efficienza dei servizi rivolti alle imprese agricole e allo stesso tempo garantire “maggiore stabilità economica ai lavoratori e alle loro famiglie”.

Sammartino aggiunge inoltre che “già dalla prossima settimana, gli altri operai stagionali inizieranno a svolgere le 23 giornate lavorative aggiuntive previste dalla norma per quest’anno, mentre dal 2026 verranno impiegati per 156 giornate all’anno”.

La misura punta a rafforzare l’operatività dei Consorzi e a ridurre la precarietà che da anni caratterizza il settore.