Conte: “Alleanza con il Pd? A noi interessano obiettivi e progetti”

Le parole del leader M5s intervistato da Bruno Vespa al 'Forum in masseria' in corso a Manduria

“A noi interessano obiettivi e progetti politici, con il Pd posso condividere obiettivi e battaglie. Questo dialogo va affinato e spero che possa crescere e si rafforzi per creare terreni comuni di azione, ma un’alleanza organica oggi è fuori luogo”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte intervistato da Bruno Vespa al ‘Forum in masseria’ in corso a Manduria.

“Il campo largo – ha aggiunto – è una formula che non esiste. Si tratta di fare opposizione intransigente in modo serio, piuttosto che votare, come fanno alcune forze che si dicono di opposizione, con il governo e quindi a noi interessa offrire una visione diversa del Paese’.