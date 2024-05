Conte: “La maggioranza sta offrendo uno spettacolo pessimo”

Il leader del M5S ha partecipato al congresso dell'Anm

PALERMO – Ultima giornata del congresso nazionale dell’Anm, a Palermo, che ha visto tra i partecipanti Giuseppe Conte.

“Ci tenevo a essere qui – ha esordito Conte -. Questo appuntamento, questo congresso, si colloca in una fase storica di grande incertezza per il mostro paese. È chiaro a tutti che il governo ha trovato un punto di equilibrio. Io l’ho definito da subito il ‘pactum sceleris’ (patto di scelleratezza ndr), perché è un compromesso di potere destinato a garantire la durata, la permanenza del Governo nelle proprie funzioni”.

“Questa maggioranza sta offrendo uno spettacolo pessimo – ha proseguito Conte – la politica nel suo complesso sta offrendo uno spettacolo pessimo. Qui si vede la scarsa qualità del nostro dibattito democratico”.

“La separazione delle carriere? Su questo tema la nostra posizione è molto chiara. Noi non riteniamo che il modello italiano vada rivisto. È un modello che si sta rivelando virtuoso. I passaggi di carriera sono insignificanti”.

“Si stanno creando le premesse di una nuova stagione di ‘Tangentopoli’ su tutto il territorio nazionale. La maggioranza indebolisce il contrasto ai reati dei colletti bianchi. Alcuni di questi passaggi riformatori del Governo sono stati anticipati nel piano di rinascita democratica della P2″.

“Oggi stiamo assistendo a una dilagante contaminazione tra affari e politica, da Nord a Sud. Si stanno creando le premesse per una nuova Tangentopoli. La politica – ha concluso il leader del M5S – deve fare di tutto per prevenire e deve tirare fuori delle misure per fare pulizia al proprio interno ed evitare questa degenerazione”.