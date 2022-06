Conte, Salvini e gli altri: i big in Sicilia per il rush finale

Si avvicina l’appuntamento con le urne e si moltiplicano le presenze dei leader nazionali nell’Isola

PALERMO – Amministrative: big nazionali pronti a sbarcare in Sicilia per il rush finale. La clessidra scorre sempre più velocemente e l’appuntamento con le urne si avvicina, così i leader dei partiti nazionali arrivano sull’isola a sostegno dei loro candidati (consapevoli che il voto è un banco di prova per l’appuntamento con le elezioni regionali di non poco conto).

La tappa principale, neanche a dirlo, è la città di Palermo che negli ultimi dieci giorni di campagna elettorale si prepara ad accogliere diversi leader. Domani mattina il Pd schiera Gianni Cuperlo, impegnato in un’iniziativa ai cantieri della Zisa a sostegno di Franco Miceli, e nel pomeriggio il ministro Andrea Orlando per una kermesse a villa Filippina.

Lunedì tocca all’avvocato del popolo Giuseppe Conte. L’ex premier farà tappa nel capoluogo siciliano lunedì e martedì a sostegno del candidato giallorosso Franco Miceli. Conte dovrebbe partecipare ad alcuni incontri con la cittadinanza, anche in due quartieri popolari come lo Sperone e San Giovanni apostolo, ex Cep.

In agenda l’ex premier ha segnato anche una visita anche al mercato di Ballarò e alla borgata marinara di Sferracavallo. Mercoledì mattina Conte si sposterà nella parte orientale dell’Isola per un’iniziativa a Scordia e nel pomeriggio a Messina a sostegno del candidato di centrosinistra Franco De Domenico.

Lunedì a Palermo ci sarà anche il leader di Prima l’Italia, Matteo Salvini, atteso a Mondello per la presentazione della lista del Carroccio. Mercoledì il deputato boniniano Riccardo Magi sarà a Palermo a supporto di Fabrizio Ferrandelli.

Nella stessa giornata è atteso il segretario del Pd, Enrico Letta, di nuovo a Palermo a supporto di Franco Miceli. Giovedì 8 giugno il deputato nazionale del Pd Matteo Orfini sarà a Palermo a sostegno del candidato giallorosso a Palazzo delle Aquile.

Venerdì Fabrizio Ferrandelli chiuderà la campagna elettorale in compagnia del leader di Azione Carlo Calenda e quello di +Europa Benedetto Della Vedova. Più incerte invece le notizie relative alla chiusura della campagna elettorale di Roberto Lagalla. Venerdì l’ex Rettore dovrebbe salire sul palco con Ignazio La Russa e Antonio Tajani (voce che circola con insistenza ma non ancora totalmente confermata).