Contributi su dati demografici errati, il Tar annulla decreto della Regione

I comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina non dovranno restituire i fondi ricevuti

PALERMO – I giudici della quinta sezione del Tar di Palermo, presidente Stefano Tenca, hanno accolto il ricorso presentato dai Comuni di Bisacquino e Santo Stefano Quisquina, e annullato il decreto assessoriale del 5 febbraio 2025 con cui la Regione siciliana aveva ricalcolato i trasferimenti a loro destinati per l’anno 2013.

La controversia trae origine da un errore commesso 13 anni fa, quando la Regione, utilizzando dati demografici non aggiornati, risalenti al 2001, aveva classificato Bisacquino e Santo Stefano Quisquina come enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, escludendoli dai benefici previsti per i comuni più piccoli nell’ambito del riparto del fondo delle autonomie locali.

Il Cga aveva riconosciuto l’errore e ordinato alla Regione di includere i due Comuni nella fascia demografica corretta e quindi inferiore a 5.000 abitanti, sulla base dei dati Istat 2012 e di rideterminare le somme a loro spettanti per l’annualità 2013. I due comuni assistiti dall’avvocato Giuseppe Ribaudo hanno ottenuto quanto richiesto visto che paradossalmente le amministrazioni comunali avrebbero dovuto restituzione di fondi già percepiti. Per effetto della sentenza, l’assessorato regionale delle Autonomie locali dovrà procedere a un nuovo e corretto ricalcolo delle somme dovute per l’anno 2013.