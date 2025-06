Controlli ad Aci Castello e Aci Trezza, multe per quasi 4.500 euro

Le verifiche anche nel Porto nuovo

CATANIA – Nella mattinata di sabato 29 giugno la Polizia di Stato ha coordinato un vasto servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Aci Castello e nella frazione marinara di Aci Trezza. L’operazione, disposta con ordinanza del Questore, rientra nel quadro dei controlli straordinari che la Questura di Catania sta predisponendo su tutto il territorio provinciale.

Collaborazione tra forze dell’ordine

Questa attività è stata coordinata dai poliziotti della Squadra Volanti con la partecipazione attiva della Squadra Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”. Hanno collaborato anche la Polizia Locale di Aci Castello e la Capitaneria di Porto. Molteplici le finalità del servizio, con un focus particolare sul controllo della circolazione stradale e il rispetto delle norme del Codice della strada, oltre al ripristino della sicurezza all’interno del porto nuovo di Aci Trezza, che in questo periodo estivo è particolarmente affollato.

Bilancio dei controlli stradali

Nello specifico, la Polizia di Stato ha identificato oltre 170 persone e controllato 100 veicoli. Oltre all’attività di pattugliamento dinamico del territorio comunale, sono stati istituiti posti di controllo in alcuni snodi strategici. In collaborazione con la Polizia Locale, sono state rilevate numerose infrazioni al Codice della strada, sanzionando comportamenti di automobilisti e motociclisti indisciplinati.

Complessivamente, sono state contestate violazioni per un importo di circa 4.500 euro. Tra le infrazioni più riscontrate figurano il mancato utilizzo del casco protettivo alla guida di ciclomotori, specialmente da parte dei più giovani, la mancata revisione periodica dei veicoli e la circolazione in assenza della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Durante l’attività di pattugliamento dinamico, le motovolanti hanno inseguito, bloccato e sanzionato un motociclista spericolato. La sua condotta ha messo in serio pericolo sé stesso e gli altri, mantenendo una velocità non commisurata alla tipologia di strada, peraltro affollata da turisti e bagnanti diretti verso il mare.

Sicurezza nel porto nuovo di Aci Trezza

Tra gli obiettivi del servizio c’era anche quello di ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno del porto nuovo di Aci Trezza. Con l’ausilio della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale sono state contestate 22 sanzioni per sosta su area demaniale in una zona che per motivi di sicurezza deve rimanere sgombra. La sosta selvaggia avrebbe impedito il transito e le manovre dei mezzi di soccorso in caso di incidente e l’eventuale approdo in emergenza di unità da diporto.