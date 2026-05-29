Controlli antidroga nel Ragusano, un arresto e 3 segnalati

In tasca aveva sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento

MODICA (RAGUSA) – Continuano i controlli sul territorio di Modica da parte dei carabinieri.

Durante i controlli i carabinieri hanno arrestato un 28enne del posto, gravemente indiziato di aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante i controlli l’odierno indagato si sarebbe dimostrato stranamente agitato, attirando peraltro l’attenzione del cane anti-droga.

Il 28enne visti i carabinieri ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato. Subito dopo si è proceduto al controllo. L’arrestato aveva in tasca 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e ulteriore materiale per il confezionamento della sostanza, oltre che circa 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Altri tre ragazzi, di età compresa tra 19 e 22 anni, sono stati trovati in possesso di 30 grammi di hashish. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ragusa poiché ritenuti assuntori di sostanza stupefacente.