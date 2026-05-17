Arresti per droga e automobilisti ubriachi denunciati.

Controlli serrati tra Balestrate e Trappeto, perquisizioni nelle abitazioni sospette, arresti per droga e automobilisti fermati ubriachi alla guida. È il bilancio di una vasta operazione condotta dai carabinieri nelle ultime ore tra i comuni del Palermitano, con decine di posti di blocco e verifiche lungo le principali strade del territorio. L’attività straordinaria ha coinvolto i militari delle stazioni locali insieme ai carabinieri della Sezione Radiomobile e ai colleghi di Grisì, Partinico e Montelepre.

Controlli dei carabinieri, in manette un 35enne

A Balestrate i militari hanno concentrato l’attenzione su alcuni movimenti ritenuti sospetti nei pressi dell’abitazione di un uomo di 35 anni. I controlli hanno portato a una perquisizione domiciliare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all’interno di un armadio sarebbero stati trovati oltre 90 grammi di hashish nascosti tra i vestiti. Nel corso delle verifiche sarebbero state rinvenute anche tre dosi già confezionate, custodite in un mobiletto in legno.

Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno sequestrato due bilancini di precisione e 375 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Per il 35enne sono così scattate le manette con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Marijuana nascosta in cucina a Trappeto

Un secondo arresto è stato eseguito a Trappeto. Anche in questo caso l’attenzione dei militari è stata attirata da movimenti giudicati anomali nei pressi dell’abitazione di un uomo di 34 anni. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato all’interno di un pensile della cucina una busta di plastica contenente oltre 100 grammi di marijuana.

Controlli dei carabinieri sulle strade

Parallelamente all’attività antidroga, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali della zona. Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza. Un uomo di 31 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato con un tasso alcolemico di 1,27 g/l. Denunciato anche un giovane di 21 anni trovato alla guida con un livello di alcol nel sangue pari a 0,84 g/l.

I numeri dell’operazione sicurezza

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 87 veicoli controllati e 137 persone identificate. Nel corso dei posti di blocco sono state inoltre elevate quattro sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo totale di circa 1.200 euro.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio predisposta dal Comando provinciale dei carabinieri. L’obiettivo è aumentare la sicurezza percepita sia nei centri costieri sia nelle aree dell’entroterra partinicese attraverso una presenza più capillare delle forze dell’ordine.