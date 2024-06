Catania, controlli della Polizia sui locali: sospese tre attività

Le verifiche nel fine settimana

CATANIA – Controlli a San Cristoforo: durante i servizi pomeridiani di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato “San Cristoforo” hanno coordinato un servizio straordinario che ha visto scendere in campo anche i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, nonché, operatori della Polizia Locale “Annona” e “Viabilità” e dell’Ispettorato del Lavoro.

L’attività, si legge in un comunicato della Questura, ha visto realizzare diversi posti di controllo in vari punti del quartiere e ha consentito di identificare 122 persone, tra cui 26 pregiudicati e 13 stranieri, e di controllare 50 veicoli. Tra questi dieci veicoli sono stati sanzionati per aver violato le norme del Codice della Strada per un ammontare di circa 5.000 euro.

I locali

Inoltre sono stati oggetto di verifiche anche alcuni bar della zona. Ai titolari sono state contestate diverse violazioni amministrative e svariate irregolarità relative alla sicurezza sul lavoro, alla SCIA non conforme, al lavoro nero, all’igiene (HACCP) e altro. Per i titolari sanzioni per un ammontare complessivo di circa 75 mila euro e le loro attività sono state sospese a tempo indeterminato.