Controlli nel quartiere San Berillo, espulsi cinque extracomunitari

Verifiche anche sul possesso di droghe

CATANIA – Controlli nel centro di Catania: ventinove extracomunitari sono stati controllati a Catania dalla Polizia nel quartiere San Berillo Vecchio, undici sono stati fotosegnalati e cinque, risultati non in regola con le norme in materia di soggiorno, sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione della Questura che ha immediatamente proceduto all’emissione nei loro confronti di un decreto di espulsione.

Al provvedimento è seguito l’accompagnamento nel Cpr di Caltanissetta di due gambiani con precedenti per reati gravi, tra cui rapina e lesioni, e di un tunisino con precedenti in materia di immigrazione.

I controlli nel centro di Catania

I controlli, effettuati nel quartiere da agenti del Commissariato Centrale con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale’, della Squadra Cinofili, della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile in collaborazione con la Polizia Locale, hanno anche portato al sequestro di droga all’interno di locali disabitati e nelle zone circostanti.

Durante l’intero servizio sono state identificate 104 persone e controllati 34 veicoli. Sono state contestate tre violazioni alle norme de Codice della Strada ed eseguito il sequestro di un mezzo senza copertura assicurativa.