Controlli e sanzioni, raffica di multe tra Barriera e Due obelischi

Nel mirino sosta selvaggia e venditori ambulanti

CATANIA – Questa mattina il corpo di Polizia Municipale, nel quartiere periferico di Barriera di Catania, ha svolto un consistente servizio di repressione dei comportamenti contrari al Codice della strada e alle regole del commercio itinerante, impiegando cinque equipaggi dei Reparti Viabilità e Polizia Commerciale.

Agenti e ispettori della Viabilità hanno verbalizzato tutti gli autoveicoli e motoveicoli rinvenuti in divieto di sosta redigendo 120 verbali, soprattutto per sosta sul marciapiedi, sui passaggi pedonali, in doppia fila, in prossimità di incrocio, sugli stalli riservati alle persone con disabilità e in prossimità delle aree di sosta dei mezzi pubblici.

Le aree di intervento delle pattuglie della polizia locale sono state piazza S. Maria del Carmelo, via Pietro Novelli, via del Bosco, via Laurana, via Modigliani, via Fattori, via Michelina, via Zacco e via Natale Attanasio.

Sul fronte della violazione delle norme del commercio al dettaglio, due pattuglie del Reparto Annona, nei pressi di via Due Obelischi, hanno sanzionato due venditori ambulanti, uno di prodotti ortofrutticoli e uno di rotoloni di carta, in quanto non rispettavano la disciplina del commercio itinerante. I rotoloni di carta sono stati posti sotto sequestro e trasportati nella depositeria del Corpo.