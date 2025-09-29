 "Controlli fiscali e segreto professionale: profili tributari e penali"
“Controlli fiscali e segreto professionale: profili tributari e penali”

Convegno organizzato dalla Camera penale
PALERMO
di
“Controlli fiscali e segreto professionale: profili tributari e penali”, è il tema di un convegno organizzato dalla Camera penale di Palermo. L’appuntamento è per il 3 Ottobre ore 17.00-19.30, al Mondello Glam Hotel, in via Gallo 22.

PROGRAMMA DEI LAVORI

  • Registrazione dei partecipanti
    Saluti istituzionali
    • Prof. Avv. Angelo Cuva, Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, V. Presidente Uncat, Docente Diritto Tributario UNIPA-DEMS
    • Avv. Vincenzo Zummo, Presidente Camera Penale di Palermo
    • Dr. Giuliano Castiglia, Presidente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo
    • Avv. Dario Greco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo
    • Dr. Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC di Palermo
    Introduce e modera
    • Avv. Dott. Daniele Giacalone – Coordinatore del Gruppo di Studi di Diritto Penale-Tributario della C.A.T. di Palermo – V. Presidente C.A.T. di Palermo – Consigliere UNCAT
    Il segreto professionale nei controlli fiscali e nelle indagini penali: il giusto equilibrio fra collaborazione e garanzia difensiva
    Relazioni
    • Col. t. SPEF, Carlo Pappalardo, Comandante Nucleo Polizia Economico-finanziaria Guardia di Finanza di Palermo
    La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali
    • Dott. Renato Grillo, già Consigliere della Corte di Cassazione, già Presidente di Sezione presso la CTP Palermo, Componente del Gruppo di Studi di Diritto Penale-Tributario della C.A.T. di Palermo
    Il segreto professionale nella giurisprudenza tributaria
    • Dr. Maurizio Rallo, Capo Area Ufficio controlli, Agenzia delle Entrate DP Palermo
    Le attività di controllo e il contraddittorio endoprocedimentale
    • Avv. Salvino Pantuso, Componente del Gruppo di Studi di Diritto Penale-Tributario della C.A.T. di Palermo
    La violazione del segreto e i profili penali: responsabilità e giurisprudenza

Evento accreditato per la formazione professionale continua degli Avvocati.

