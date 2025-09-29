Convegno organizzato dalla Camera penale

“Controlli fiscali e segreto professionale: profili tributari e penali”, è il tema di un convegno organizzato dalla Camera penale di Palermo. L’appuntamento è per il 3 Ottobre ore 17.00-19.30, al Mondello Glam Hotel, in via Gallo 22.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

• Prof. Avv. Angelo Cuva, Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, V. Presidente Uncat, Docente Diritto Tributario UNIPA-DEMS

• Avv. Vincenzo Zummo, Presidente Camera Penale di Palermo

• Dr. Giuliano Castiglia, Presidente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo

• Avv. Dario Greco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo

• Dr. Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC di Palermo

Introduce e modera

• Avv. Dott. Daniele Giacalone – Coordinatore del Gruppo di Studi di Diritto Penale-Tributario della C.A.T. di Palermo – V. Presidente C.A.T. di Palermo – Consigliere UNCAT

Il segreto professionale nei controlli fiscali e nelle indagini penali: il giusto equilibrio fra collaborazione e garanzia difensiva

Relazioni

• Col. t. SPEF, Carlo Pappalardo, Comandante Nucleo Polizia Economico-finanziaria Guardia di Finanza di Palermo

La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali

• Dott. Renato Grillo, già Consigliere della Corte di Cassazione, già Presidente di Sezione presso la CTP Palermo, Componente del Gruppo di Studi di Diritto Penale-Tributario della C.A.T. di Palermo

Il segreto professionale nella giurisprudenza tributaria

• Dr. Maurizio Rallo, Capo Area Ufficio controlli, Agenzia delle Entrate DP Palermo

Le attività di controllo e il contraddittorio endoprocedimentale

• Avv. Salvino Pantuso, Componente del Gruppo di Studi di Diritto Penale-Tributario della C.A.T. di Palermo

La violazione del segreto e i profili penali: responsabilità e giurisprudenza

Evento accreditato per la formazione professionale continua degli Avvocati.