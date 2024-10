Controlli sul lavoro a Catania: scoperte tre persone in nero, sanzioni

Multe per una braceria, un ristorante e un ente di formazione

CATANIA – Tre lavoratori in nero sono stati scoperti dai Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, supportati dall’Arma territoriale, durante controlli in una braceria del quartiere Borgo la cui titolare è stata denunciata. I militari hanno anche sospeso l’attività.

Controlli sul lavoro a Catania: le sanzioni

I controlli hanno interessato anche un ristorante nei pressi di via Etnea ed un ente di formazione nei pressi di viale Mario Rapisardi.

Il ristoratore è stato denunciato perché non aveva sottoposto a visita medica obbligatoria i suoi dipendenti e non li aveva formati adeguatamente e perché non aveva previsto il documento di valutazione dei rischi D.V.R., obbligatorio per tutte le imprese con almeno un dipendente.

Nell’ente di formazione i militari hanno invece accertato la mancata manutenzione dei mezzi antincendio e per questo motivo denunciato il titolare. Complessivamente durante i controlli è stata verificata la posizione lavorativa di 17 impiegati e sono state contestate sanzioni per circa 26mila euro con il recupero di 4.200 euro di contributi assistenziali Inps-Inail.