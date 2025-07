Controlli sul litorale di Catania, multe per oltre 9 mila euro

Le verifiche su irregolarità nei lidi e navigazione pericolosa

CATANIA – Settimana di controlli intensificati lungo la costa catanese per la Polizia di Stato, impegnata in una vasta operazione di monitoraggio delle condizioni di sicurezza in mare e negli stabilimenti balneari. Obiettivo: garantire la tutela dei bagnanti e la corretta fruizione delle spiagge da parte di residenti e turisti.

Le verifiche, coordinate dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, si sono estese dalla Playa alla Scogliera, fino a Capomulini, e hanno riguardato sia le condotte in mare che le attività negli stabilimenti.

Lidi sotto osservazione

Sei strutture balneari sono state sottoposte a controllo, con l’identificazione di 58 persone, di cui 10 con precedenti. In un lido, i poliziotti hanno riscontrato gravi irregolarità rispetto all’ordinanza della Capitaneria di Porto. Tra le criticità rilevate, carenze nel kit di pronto soccorso: assenti il saturimetro e le cannule orofaringee, strumenti essenziali per la respirazione artificiale in caso di emergenza.

Sanzioni anche per l’assenza di due assistenti bagnanti, mentre il bagnino presente è stato multato per essersi allontanato dalla postazione senza gli strumenti di salvataggio e senza issare la bandiera rossa, come previsto.

Controlli in mare: navigazione pericolosa sotto costa

Le “volanti del mare” hanno monitorato diverse imbarcazioni, identificando 20 persone – 5 delle quali già note alle forze dell’ordine – e contestando condotte pericolose come la navigazione sotto costa, un rischio concreto per bagnanti e apneisti.

Ai diportisti sono state ricordate le regole da rispettare: distanza minima dalla riva, manovre di ormeggio in sicurezza e comportamenti da evitare per prevenire incidenti.

Multe per oltre 9 mila euro

Complessivamente, sono state elevate quattro sanzioni amministrative per un totale superiore a 9 mila euro. L’attività della Polizia ha avuto anche momenti di interazione con i più piccoli: in tanti si sono avvicinati per una foto ricordo a bordo delle moto d’acqua, ormai diventate simbolo di legalità e sicurezza sulle spiagge.