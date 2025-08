Controlli a Misterbianco, due minorenni sorpresi con scooter rubato

I due adolescenti sono stati denunciati per ricettazione

CATANIA – Servizi straordinari di controllo da parte dei Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, impegnati in una serie di pattugliamenti lungo le arterie principali del territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità durante il periodo estivo.

Nel corso delle attività, i militari hanno denunciato tre persone, tra cui due minorenni di 16 e 17 anni per ricettazione in concorso e un 25enne per guida senza patente.

Lo scooter rubato

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 19:30 in via Lenin. Una pattuglia ha notato un 17enne alla guida di uno scooter mentre spingeva un secondo motociclo 50, condotto da un 16enne. Alla vista dei Carabinieri, i due hanno mostrato evidenti segni di nervosismo.

Alla richiesta di chiarimenti, i ragazzi hanno sostenuto che il mezzo fosse dello zio e che lo stessero portando in officina. Ma dai controlli immediati è emerso che lo scooter era stato rubato due giorni prima a un 33enne catanese. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre i due giovani sono stati affidati alle famiglie e denunciati all’Autorità Giudiziaria competente, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Gli altri controlli a Misterbianco

Sempre nell’ambito dello stesso servizio, i militari hanno fermato un 25enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso ancora una volta alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. Anche per lui è scattata la denuncia.

Complessivamente, i controlli hanno portato all’identificazione di 121 persone e alla verifica di 66 veicoli, con sanzioni per oltre 15.000 euro, per infrazioni come mancanza di assicurazione e guida di motocicli senza casco.