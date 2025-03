Catania, controlli sulla movida: sanzioni per droga e parcheggi abusivi

Il dispositivo interforze nel centro cittadino

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: un servizio interforze è stato dispiegato nel corso del fine settimana nel centro storico di Catania, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il sereno svolgimento della movida, particolarmente nelle zone più frequentate da cittadini e turisti.

L’operazione, coordinata dalla Questura, ha visto la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano (nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”), oltre al supporto della Polizia Scientifica.

Il dispositivo, attuato in ottemperanza a un’ordinanza del Questore di Catania, si è concentrato sulla prevenzione di comportamenti illeciti che potessero turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sulle iniziative e sul flusso di persone che animano le serate e le notti del centro storico.

Controlli nelle vie della movida a Catania

Presidi e posti di controllo sono stati allestiti in punti nevralgici come piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Nel corso dei controlli, le pattuglie coordinate dalla sala operativa della Questura hanno identificato complessivamente 240 persone, di cui 51 con precedenti penali, e controllato 110 veicoli, tra auto e moto.

Particolare attenzione è stata dedicata al presidio delle aree pedonali, al fine di impedire l’accesso di mezzi a due ruote e garantire la sicurezza dei pedoni e dei clienti degli esercizi commerciali. Sono stati effettuati diversi controlli su gruppi di giovani, mirati a prevenire e contrastare l’uso di droghe e l’abuso di alcol.

In questo contesto, un 32enne catanese è stato trovato in possesso di 8.5 grammi di marijuana in via Palermo ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Analoga segnalazione per un 44enne catanese trovato con una dose di cocaina nei pressi di via Sangiuliano.

Sanzioni per il rispetto del codice della strada

I posti di controllo hanno permesso di verificare il rispetto del Codice della Strada, con l’elevazione di 4 verbali per parcheggio in divieto di sosta nei pressi di Piazza Stesicoro, 4 verbali a motociclisti senza casco (con conseguente fermo amministrativo dei mezzi) e ulteriori 5 verbali per mancanza di copertura assicurativa (con sequestro amministrativo delle auto).

Un 21enne catanese, che ha tentato di fuggire a un posto di blocco in Corso Sicilia, è stato raggiunto e sanzionato per inottemperanza all’alt, con decurtazione di punti dalla patente, e denunciato per appropriazione indebita dell’auto che guidava.

Lotta ai parcheggiatori abusivi

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Otto di essi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sanzionati tra piazza Borsellino, via Dusmet, via Cristoforo Colombo e Corso Sicilia. Oltre alle sanzioni amministrative e al sequestro di 134 euro guadagnati illecitamente, nei loro confronti è stato emesso l’ordine di allontanamento (previsto dall’ordinanza prefettizia sulle “zone rosse”) e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione del Dacur (il divieto di stazionare nelle aree indicate). Cinque di essi sono stati denunciati anche per inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento.

Infine, sono state controllate 4 attività commerciali di vendita di alimenti e bevande (2 in via Vittorio Emanuele e 2 nei pressi di Corso Sicilia). Tutti i titolari sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico e violazione degli obblighi di pubblicità degli alimenti, per un totale di circa 2000 euro.

I controlli dei Carabinieri nel centro storico

Anche l’Arma dei Carabinieri ha svolto analoghi controlli nel centro storico, impiegando pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. Il dispositivo, composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e unità con etilometro e drug-test, si è concentrato in particolare su piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe.

I Carabinieri hanno controllato 151 persone (3 denunciate a piede libero) e 67 veicoli (14 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo), elevando 34 contestazioni per un importo complessivo di circa 31.000 euro e decurtando 81 punti patente.

In zona piazza Alcalà, un 52enne e un 33enne catanesi sono stati denunciati per inosservanza del Daspo Urbano per esercizio abusivo di parcheggiatore. Il 33enne è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere (un manganello telescopico). Un 37enne giarrese è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti (risultato positivo al drug-test e rifiutatosi di sottoporsi ad ulteriori analisi).

Tre catanesi sono stati sanzionati per guida senza patente, 4 giovani per uso del cellulare alla guida e 2 per passaggio col semaforo rosso. Sono state inoltre elevate sanzioni per mancanza di revisione, copertura assicurativa (con sequestro dei mezzi) e guida di auto già sottoposta a sequestro.

Nell’ambito della prevenzione della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, i Carabinieri hanno effettuato controlli con etilometro su 9 conducenti (tra cui diversi neopatentati), sanzionando amministrativamente un 21enne acese per guida in stato di ebbrezza (nonostante un tasso di 0.47 mg/l, vietato per i neopatentati). Ulteriori 3 automobilisti sono stati sottoposti a drug-test, con una contestazione per positività.